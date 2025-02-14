"الري" تعلن الانتهاء من المرحلة الثانية لتأهيل قناطر إدفينا بنسبة 100%

كتب- عمرو صالح:

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من "مشروع تأهيل قناطر ادفينا" الواقعة على نهر النيل فرع رشيد .

إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لتجديد المنشآت المائية

وصرح الدكتور سويلم أنه تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى وذلك لمتابعة حالة القنطرة و إتخاذ أى قرارات بشأنها ، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء "المرحلة الأولى" من الصيانات الدورية اللازمة لعدد (٣٠) بوابة علوية من بوابات القنطرة وكذا معالجة فواصل كوبرى القنطرة ، ورفع كفاءة الطريق أعلى القنطرة .

وعقب ذلك، تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة "المرحلة الثانية" ، والتى تتضمن صيانة عدد (١٦) بوابة علوية بالقنطرة ، و عدد (٢) بوابة علوية إحتياطية ، وعدد (٢) ونش موازنات ، وصيانة ماكينات الديزل ، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة ، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة ، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة ، ومراشمة ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة ، وصيانة أعمدة الإنارة أعلى القنطرة ، حيث نهو الأعمال بنسبة تنفيذ ١٠٠%.

وأوضح وزير الري، أنه من المقرر البدء قريباً فى "المرحلة الثالثة" من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا ، حيث تم عمل دراسة استشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ، وتم طرح عملية استكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناءاً على مخرجات الدراسة الاستشارية وجارى إسناد الأعمال.

جدير بالذكر أن قناطر ادفينا تضم عدد (٤٦) فتحة بعرض (٨) متر لكل فتحة ، ويعلوها طريق بعرض (٩) متر ، وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض (١٢) متر وطول (٨٠) متر.

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