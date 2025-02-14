"رحلة المجد تبدأ من هنا".. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لاحتفالية الأهلي بالأقصر

القاهرة - أ ش أ

سيرت الشركة الوطنية (مصر للطيران) اليوم الجمعة رحلة خاصة رقم MS08 بطراز "بوينج B737-800" على متنها 144 راكبا لنقل الشخصيات الرسمية الدولية والمصرية المشاركة في الاحتفالية العالمية التي ينظمها النادي الأهلي بمدينة الأقصر.

يأتي ذلك ضمن برنامج استضافة الأهلي للنسخة الأولى لكأس العالم للأندية في شكلها الجديد، خلال جولته الترويجية، في الدول المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة، التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2025.

ومن المقرر أن تسير "مصر للطيران" رحلة العودة رقم MS09 غدا /السبت/، بعد انتهاء مراسم الاحتفال كما تزينت مقاعد الطائرة بشعار الاحتفالية "حيث يصنع التاريخ رحلة المجد تبدأ من هنا"؛ في إشارة للقلعة الحمراء (النادي الأهلي).

كما قدمت "مصر للطيران"، تسهيلات السفر اللازمة لضيوف "المارد الأحمر" المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير؛ بما يليق بمكانة جمهورية مصر العربية في استضافة الأحداث الدولية.

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