انتهاء الموجة الباردة.. موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس وانتهاء الموجة الباردة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس وانتهاء الموجة الباردة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن غدًا السبت الموافق 14 فبراير 2025 سيكون موعد بدء ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس وانتهاء الموجة الباردة.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

الثلاثاء المقبل ذروة ارتفاع درجات الحرارة

من جانبه، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الثلاثاء المقبل سيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة حيث ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 23 درجة مئوية.

وشدد "القياتي"، على ضرورة عدم الانخداع باستقرار حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، قائلًا:"من الممكن أن تتغير مؤشرات الطقس في أي وقت ونشهد موجة باردة جديدة".

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وتكون درجات الحرارة الصغرى خلال الساعات المقبلة، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: 10 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 9 درجات مئوية.

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