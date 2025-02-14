هل تتغير مواعيد الدراسة بالمدارس في رمضان؟.. مصدر يوضح

كتب- أحمد الجندي:

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتغيير مواعيد الدراسة ورفع الغياب خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة ستستمر وفق المواعيد المقررة دون أي تغييرات، مشددًا على أنه سيتم تسجيل حضور وغياب الطلاب كما هو متبع.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تحديد المواعيد داخل المدارس سيكون مسؤولية كل إدارة تعليمية، حيث ستقوم كل مدرسة بتحديد أوقات الحصص والأنشطة بما تراه مناسبًا، مع ضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب.

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