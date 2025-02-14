باق 14 يومًا.. موعد استطلاع هلال رمضان 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير من المواطنين، عن موعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا.

يأتي ذلك بعد أن أعلن معهد الفلك أن أول أيام شهر رمضان المبارك، يوم الأحد الأول من مارس المقبل، إذ يتبقى 14 يوما فقط على بداية الشهر الكريم.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، يوم الجمعة 29 شعبان لعام 1446 هجرية، 28 فبراير 2025، هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، أكد المعهد القومي للفلك أنه "وفقًا للحسابات الفلكية، سيبدأ شهر رمضان المبارك يوم 1 مارس القادم ما يجعل خسوف القمر متوافقًا مع البدر في 14 مارس"، موضحا أنه على الرغم من أن هذا الخسوف سيكون مرئيًا في دول أوروبا وبقية دول العالم، إلا أنه سيكون غير مرئي في الدول العربية.

وذكر أنه وفقًا للظواهر الفلكية، سيتعين حدوث كسوف للشمس قبل أو بعد الخسوف بفترة تتراوح بين أسبوعين ، ولذلك سيشهد العالم كسوفًا جزئيًا للشمس يوم 29 مارس المقبل، والذي سيستمر لمدة 3 ساعات و53 دقيقة، ولكنه أيضًا سيكون غير مرئي للدول العربية، وسيتمكن سكان أوروبا وأمريكا من مشاهدته.

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