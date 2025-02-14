مصر تتقدم 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر مجلس الوزراء إنفوجرافيك، كشف فيه عن تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، والذي يعكس مدى استعداد الحكومات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة.

قفزة نوعية في الترتيب العالمي

وفقًا للبيان، تقدمت مصر 46 مركزًا في المؤشر العالمي، حيث احتلت المركز 111 عام 2019، بينما صعدت إلى المركز 65 في عام 2024، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات الحكومية.

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