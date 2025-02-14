الحد الأدنى للأجور| موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص.. هتقبض صافي كام؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه يوم الأحد 9 فبراير 2025، عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025.

التطبيق الإلزامي للقرار دون استثناءات

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور هذه المرة شامل وإلزامي لكافة منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات، على عكس المرة السابقة.

وأوضح "جبران"، في تصريحات لمصراوي، أن نسبة التأمينات على العاملين ستظل كما هي، حيث يتحمل صاحب العمل الجزء المقرر عليه، بينما يتحمل العامل النسبة الأخرى.

أشار الوزير إلى أن الوزارة ستصدر خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجورالقطاع الخاص في كافة المؤسسات، مع متابعة دقيقة لالتزام الشركات والمنشآت الخاصة بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.

تفاصيل الأجور بعد رفع الحد الأدنى

في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بهيئة التأمينات الاجتماعية عن تفاصيل رواتب العاملين بعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الجديد.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن العامل الذي يحصل على كافة الامتيازات، مثل التأمين الطبي، والتأمين الاجتماعي، ومكافأة نهاية الخدمة، سيتم خصم 29% من إجمالي الأجر، بسبب تطبيق الحد الأدنى الجديد للضرائب والتأمينات.

صافي راتب العامل بعد الخصومات

أكد المصدر أن قيمة الخصم الإجمالية للتأمينات تبلغ 2030 جنيهًا، مما يعني أن صافي الراتب الذي سيتقاضاه العامل بعد الخصومات سيكون 4970 جنيهًا.

بدء تطبيق القرار في مارس 2025

من المقرر أن يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة رسميًا بدءًا من 1 مارس 2025، حيث ستلتزم جميع منشآت القطاع الخاص بتنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور، لضمان تحسين أوضاع العاملين ودعم استقرار سوق العمل.

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