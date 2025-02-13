الغرف التجارية: أسعار منخفضة للسلع الأساسية في معارض أهلا رمضان

كتب- حسن مرسي:

أكد متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية مبادرة "أهلا رمضان" التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "الحدث اليوم"، أوضح بشاي، أن المبادرة هي جهد دائم من الاتحاد بالتنسيق مع التجار المشاركين بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأشار بشاي إلى أن السلع متوفرة في الأسواق بأسعار مخفضة، مما يعكس انخفاض الأسعار مقارنة بالعام الماضي، حيث أكد أن جميع السلع الأساسية ستكون متاحة في معارض "أهلا رمضان".

في هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لستة أشهر على الأقل.

وأوضح أن الحكومة تواصلت جهودها تأمين هذا المخزون لفترة طويلة لضمان استقرار الأسواق وعدم تعرض المواطنين لأي أزمات تضر بمصالحهم خلال شهر رمضان.