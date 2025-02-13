ارتفاع الأمواج وبرودة شديدة..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر.

بالإضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر، مع وجود أجواء غائمة جزئيًا.

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