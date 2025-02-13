أسما إبراهيم: الله يوزع الأرزاق بعدل.. لكن البعض لا يرضى وأخشى الحسد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم، عن خوفها من الحسد والعين، مؤكدة أن حياتها تعرضت لمواقف غير لطيفة بسبب ذلك.

وقالت أسما، خلال برنامج "منا وفينا" على قناة "المشهد": "اكتشفت مؤخرًا أن هناك أشخاصًا يركزون في حياتي بشكل كبير ويحقدون على بعض الأمور، رغم أن الله يوزع الأرزاق بعدل، وكل شخص له نصيبه من الدنيا".

وأضافت: "أنا أخاف على بيتي وأولادي وزوجي، ودائمًا أشعر بالقلق من أن يحدث لهم مكروه وألوم نفسي عليه".

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