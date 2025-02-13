محافظ القاهرة يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان نائبًا عن رئيس الجمهورية

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة مغرب اليوم الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥ ، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٦ هجريًا بمسجد مصر الكبير بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من السفراء، وكبار علماء الدين، والأجهزة التنفيذية.

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