خبير عسكري: اصطفاف المعدات الهندسية عند معبر رفح رسالة قوية للعالم

كتب- حسن مرسي:

أكد العقيد حاتم صابر، الخبير العسكري، أن موقف مصر عند اندلاع الأزمة في قطاع غزة كان واضحًا، إذ كانت تدرك مسبقًا طبيعة الأحداث المتوقعة.

وفي مداخلة هاتفية على برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أشار إلى أن مصر كانت على علم بأن الأوضاع ستسير نحو تفاقم الأزمة، وهو ما يتجلى اليوم في التصاعد المتواصل للخلافات والنظر في مسألة تهجير الفلسطينيين.

لفت صابر إلى أن مصر تلعب دورًا تاريخيًا في منع تحقيق مخطط مدروس لاستغلال الظروف الراهنة، حيث تحرص على إدماج القضية الفلسطينية ضمن أولويات عملها الدبلوماسي.

وأوضح أن الجهود المصرية تشمل إطلاق مبادرات لإعادة الإعمار، مع التأكيد على عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن اصطفاف المعدات الهندسية عند معبر رفح رسالة قوية للعالم.

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