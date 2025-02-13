عمرو حمزاوي لمصراوي: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خرق لمعاهدة السلام

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك عدة مرتكزات مهمة استندت إليهم الدولة المصرية في التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين لدول الجوار.

وأوضح "حمزاوي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مصر تصدت لكافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار ولن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية مؤكدًا أن مقترح التهجير مرفوض شعبيًا وحكوميًا من كافة الأطراف المعنية بالأمر.

وأشار "حمزاوي"، إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية مبرمة باتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979 وتضمنت نصوص عدم الاعتداء من كلا الطرفين تجاه الآخر وعدم المساس بالسيادة الوطنية ومؤكدًا أن محاولات تهجير الفلسطينيين لحدود مصر من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف ستعد خرقا لمعاهدة السلام، وهو ما كان يجب أن يصرح به من الجانب الأمريكي بصفته راعي المعاهدة ومن الجانب الإسرائيلي أيضا خاصة أن مصر منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 لم تلجأ لأي نوع من أنواع التصعيد الدبلوماسي مع الجانب الإسرائيلي وتحملت الكثير من الاستفزازات.

وتطرق "حمزاوي"، للحديث عن العلاقات المصرية الأمريكية وسبل مصر للتصدي للمحاولات الأمريكية لتصفية القضية، قائلاً ، إن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهم علاقات ثنائية مشتركة وليست علاقة تبعية، موضحًا أن النفوذ الإقليمي المصري في الشرق الأوسط يحمي المصالح الأمريكية بالمنطقة وأن الولايات المتحدة تحصل على تسهيلات مهمة نظير المساعدات التي تقدمها لمصر، مؤكداً على أن مصر وإن كانت لا ترغب في توتر شراكتها مع الولايات المتحدة تستطيع رفض المقترحات الأمريكية الخاصة بغزة ومواجهة الضغوط المحتملة محتمية بالموقف الشعبي الصلب وبالموقف العربي الموحد بالرفض العالمي لجريمة تهجير أهل فلسطين.

ولفت إلى أنه على واشنطن أن تدرك أنها تحتاج للقاهرة مثل ما تحتاج القاهرة للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وأن الضغط على مصر وإن رتب علينا صعوبات اقتصادية وسياسية لا نريدها سيرتب أيضا على الولايات المتحدة تهديد علاقة شراكة مع حليف إقليمي قوي ومؤثر.

واختتم حمزاوي حديثه مؤكدًا على أن الوفاق القومي العربي وتشكيل موقف عربي موحد ضد مخطط تصفية القضية الفلسطينية وخطة محددة لإعادة الإعمار في غزة دون تهجير أهلها هم الضمانات الحقيقية لإيقاف العدوانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانحياز الإدارة الأمريكية لتل أبيب.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء عن تعديلات الإيجار القديم: ستكون هناك فترة انتقالية

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية