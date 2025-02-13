صور خاصة.. أول تعليق من "الآثار" على كسر حجر ضخم بمعبد الكرنك

كتب- محمد شاكر:

كشفت مصادر أثرية مطلعة، في تصريحات خاصة، حقيقة ما تردد حول واقعة كسر حجر أثرى يزن حوالى 26 طنا داخل معابد الكرنك، خلال نقله من موقعه بواسطة الونش المخصص لذلك بتعليمات من أحد النحاتين الفرنسيين الذي يعملون في المركز المصري الفرنسي بالكرنك.

وأكدت المصادر أن هذه الواقعة مختلقة وغير صحيحة بالمرة، وأن الحقيقة تكمن في أن المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك، يقوم وفقاً لموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، بتحريك حجر يعرقل الطريق لوضعه على مصطبة أثرية على بعد 5 متر من موقعه الحالي، ونظرا لأن الحجر ثقيل جدا تم إرجاء نقله من مكانه.

وأشارت المصادر، إلى أن قرار تحريك الحجر تم بناءً على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 2024/11/26، وهو ما ورد بالنبد رقم 5 والذي يفيد باستكمال أعمال الترميم والدراسة فى بوابة الملك رمسيس الثالث وعمل مجس للسور من الطوب اللبن مع ترميم وإعادة بناء جزء منه وعمل تطوير للمنطقة المحيطة بها.

وأكملت المصادر: اعتباراً من 2025/02/12، قام الفريق التابع للمركز المصرى الفرنسي وتحت إشراف منطقة آثار الكرنك بالتمهيد لأعمال نقل عتب كبير من الطريق المؤدى إلى معبد بتاح لوضعه على أحد المصاطب لحمايته من عوامل التلف والقيام بأعمال الترميم والصيانة لاحقا، ولم تتعرض تلك القطعة لأي تلف.

ولفتت المصادر إلى أنه في الوقت نفسه قام أحد الأشخاص بالتقاط صوره لكتلة أثرية أخري من منطقة قريبة من مسار الزيارة لمعبد بتاح والادعاء بأنها كسرت أثناء عمل المركز المصري الفرنسي وتلك القطعة (حوالي 10 سم) من عتب آخر لم يتم التعامل معه من قبل وبها شروخ قديمة، ومع ذلك وبعد ذلك الادعاء تمت إعادة ترميم هذه القطعة من هذا العتب الآخر من قبل فريق ترميم CFEETK اليوم الخميس.

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