رئيس الوزراء: أنصح المواطنين بعدم تخزين أي سلعة لهذا السبب

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مخزون مصر من السلع خلال الفترة المقبلة وحقيقة ما يتردد بشأن توقعات بزيادة أسعارها.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء: لدينا مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي لأكثر من 6 أشهر.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن ما يتردد بشأن زيادة أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة لا أساس له من الصحة.

واختتم "مدبولي"، حديثه موجهًا رسالة إلى المواطنين: أنصح المواطنين بعدم تخزين أي سلعة وشراء احتياجاتنا من أي صنف بشكل يومي والتخلي عن ثقافة التخزين خوفًا من الغلاء.

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