3 ملايين يورو.. قرار جمهوري جديد بشأن تمويل تصنيع اللقاحات والأدوية

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2024 بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.



وكان قد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 22 أكتوبر لعام 2024.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 13 فبراير 2025.

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