تلاوات نادرة للشيخ مصطفى إسماعيل تُذاع لأول مرة في رمضان.. تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، علاء محمد حسني طاهر، حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل، وذلك بحضور إسماعيل دويدار، رئيس شبكة القرآن الكريم.

وبحسب بيان الهيئة، أهدى "طاهر"، الهيئة الوطنية للإعلام 18 تلاوة نادرة للشيخ مصطفى إسماعيل لم تذع من قبل لتنضم إلي مكتبة القارئ الكبير لدى إذاعة القرآن الكريم.



كما أبلغ حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل، تحيات العائلة وتقديرها للجهود المبذولة، مؤكدًا أنها أعادت إذاعة القرآن إلى مكانتها اللائقة.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشك لعائلة الشيخ مصطفى إسماعيل، قائلًا: سعادة مستمعي الشيخ الجليل ستكون غامرة، حيث سيمكنهم الاستماع لهذه التلاوات الرائعة للمرة الأولى على امتداد شهر رمضان المعظم.



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