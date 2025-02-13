برودة وشبورة وأجواء غائمة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، غدًا الجمعة الموافق 14 فبراير 2025.

توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة

قالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود غدًا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه تؤثر الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، مع وجود أجواء غائمة جزئيًا.



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