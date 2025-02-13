رئيس الوزراء يكشف آخر مستجدات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر تطورات الحوار الوطني ومتابعة الحكومة

للتوصيات الصادرة عنه خلال الفترة الماضية.



وقال "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على آلية عمل الحوار للنسخة الثانية منه والمقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات ولقاءات مع أعضاء مجلس الأمناء بشكل مستمر.

وتطرق "مدبولي"، للحديث عن اللجان الاستشارية التي شكلت خلال الفترة الماضية، وقال إن الحكومة ستعقد اليوم اجتماعا مع كافة اللجان والسياسة النقدية للوقوف على السياسة العامة للدولة.

اقرأ أيضًا:

صور.. تقدم أعمال مشروع خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"

يتجاوز 2 مليون دولار.. الإعلامي عمرو أديب يكشف تفاصيل راتبه الحالي

متحدث الوزراء: دراسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار

ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة

مصدر مسؤول: نجاح جهود استكمال تنفيذ "هدنة غزة".. الطرفان ملتزمان