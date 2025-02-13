مفيش زيادة قبل رمضان.. "مدبولي" يكشف موعد تحريك المرتبات والمعاشات

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيق زيادة المرتبات والأجور للقطاع الحكومي.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحزمة الاجتماعية تشمل جزئين، الأول: تدخلات خلال الـ 3 أشهر المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، وتستهدف طرح أمور معينة مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الزيادات الفعلية للمرتبات والأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور، سيكون بداية من العام المالي المقبل الموافق 1 يوليو 2025.

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