رئيس الوزراء يكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع بعد زيادة المرتبات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات التضخم تشهد انخفاضًا، مشددًا على أن الأهم هو استقرار الأسعار في الأسواق.

ونفى رئيس الوزراء، ما أثير بشأن أنه سيحدث ارتفاع في الأسعار بعد إقرار الحزمة الاجتماعية قريبًا، أو بعد زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه يتابع بشكل مستمر توافر السلع والمستلزمات الأساسية، لضمان دخول شهر رمضان في ظل استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار.

وأضاف أن بعض السلع، مثل الخضروات، بدأت تشهد انخفاضًا في أسعارها، مؤكدًا استمرار الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري وانخفاض الأسعار.

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