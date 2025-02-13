قرار جمهوري جديد بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية

كتب- محمد نصار:

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025.



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