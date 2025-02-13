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زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية

03:46 م الخميس 13 فبراير 2025

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر مستجدات حزمة الحماية الاجتماعية لموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الحكومة تنتهي في الأيام الحالية من اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: سنعرض الأمر على رئيس الجمهورية من أجل إقرار الحزمة وإعلانها.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: سيتم الإعلان عن كل مفردات الحزمة الاجتماعية قبل شهر رمضان عقب الانتهاء منها وعرضها على رئيس الجمهورية.

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المعاشات
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