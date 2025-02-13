بعد قليل.. مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي

كتب- محمد نصار:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الحكومة.

ويأتي المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة مدبولي.

وقد وافق مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، على 11 قرارًا تشمل مشروعات قوانين جديدة لتنمية الثروة المعدنية وغيرها.

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