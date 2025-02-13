الحجر الزراعي يبحث مع وفد من هيئة الجمارك الصينية تسهيل حركة الصادرات بين البلدين

كتب- عمرو صالح:

استقبل الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، وفدًا من هيئة الجمارك الصينية في إطار زيارتهم لمصر للقاء عدد من الجهات الحكومية.

تأتي الزيارة بناءً على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بهدف بذل الجهود لتيسير حركة انسياب الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة.

وخلال اللقاء، تطرق الجانبان إلى بحث سبل التعاون المستقبلي في ظل تقارب العلاقات الدبلوماسية، وخاصة بعد اللقاء الأخير بين الرئيس المصري ونظيره الصيني على هامش فعاليات الحزام والطريق.

وأشاد رئيس الوفد الصيني، بمجهودات الحجر الزراعي، لافتًا إلى أن 22 منتجًا زراعيًا نجح الحجر الزراعي في إدخالها إلى الصين، مما جعلها جزءًا من مائدة الشعب الصيني، كما أشار إلى أن هناك 480 شركة مسجلة في مصر للتصدير إلى الصين.

وأوضح الوفد الصيني، أن هذه هي أول زيارة لوفد الجمارك في عام 2025 خارج جمهورية الصين الشعبية، وأن اختيار مصر لهذه الزيارة يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية المستمرة منذ 60 عامًا، حيث تعتبر مصر نموذجًا يُحتذى به في تعاملاتها مع الصين وعدد من الدول الإفريقية.

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 17 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 9.9%.

وأكد الجانب الصيني، أيضًا، ترحيبه بتصدير الفاكهة عالية القيمة من مصر إلى الصين، مثل الموالح، العنب، المانجو، التمور والرمان.

وستستكمل الزيارة غدًا بزيارة الوفد الصيني لمزرعة ومحطة تعبئة موالح، بالإضافة إلى مزرعة فراولة. وقد أبدى الحجر الزراعي المصري رغبته في تصدير الفراولة الطازجة إلى السوق الصيني لأول مرة.

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