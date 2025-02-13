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مصدر مسؤول: نجاح جهود استكمال تنفيذ "هدنة غزة".. الطرفان ملتزمان

12:34 م الخميس 13 فبراير 2025

الهدنة في غزة أرشيفية

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القاهرة - مصراوي:
كشف مصدر مصري مسؤول، لقناة القاهرة الإخبارية، عن نجاح الجهود المصرية القطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وشدد المصدر على التزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة.

بدورها، أكدت حركة "حماس"، اليوم الخميس، استمرارها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرة إلى أنها أجرت مباحثات مكثفة مع الوسطاء لبحث مجريات التنفيذ، خاصةً في ظل الخروقات الإسرائيلية.

وأشارت حماس إلى أن المباحثات سادتها أجواء إيجابية، وأن الوسطاء في مصر وقطر أكدوا التزامهم بمتابعة تنفيذ الاتفاق، وإزالة العقبات وسد الثغرات لضمان استمراره.

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