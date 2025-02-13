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بعد قليل.. وزارة العمل تعلن تعطيل الخدمات الإلكترونية بسبب الصيانة

11:57 ص الخميس 13 فبراير 2025

وزارة العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة العمل، إنه نظرًا لوجود أعمال صيانة على أجهزة "الداتا سنتر" بمركز معلومات الوزارة، سيتم تعطيل الخدمات التي تقدمها إلكترونيًا اليوم الخميس 13 فبراير 2025، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

تعطيل الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل

أوضحت الوزارة، أن فترة التعطيل تستمر من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية وضمان تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

ودعت الوزارة، المواطنين وأصحاب الأعمال، إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة التوقف، مؤكدةً أن الخدمات ستعود للعمل بشكل طبيعي فور انتهاء أعمال الصيانة.

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