إعلان

صور.. اصطفاف شاحنات تحمل منازل متنقلة لدخول غزة عبر معبر رفح

11:51 ص الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منازل متنقلة في طريقها لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح
  • عرض 4 صورة
    منازل متنقلة في طريقها لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح
  • عرض 4 صورة
    منازل متنقلة في طريقها لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل قبل قليل، اصطفاف عشرات المعدات الثقيلة أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وقالت القناة الإخبارية، عبر حسابها على فيسبوك، إنه تصطف شاحنات تحمل منازلًا متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح استعدادًا لدخول قطاع غزة.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 2025.. الاقتصادية والـ5 نجوم

رئيس غرفة التطوير العقاري: منصة مصر العقارية ستصل لراغبي الشراء في الخارج بسهولة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة معبر رفح منازل متنقلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بيع محال تجارية بالمزاد العلني بمناطق مختلفة لزيادة الخدمات بمدينة الشروق

إعلان

إعلان

لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه بشكل مفاجئ خلال تعاملات أمس؟
ملامح الحزمة الاجتماعية.. ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
صور.. اصطفاف سيارات تحمل منازل متنقلة على معبر رفح لدخول قطاع غزة
فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة