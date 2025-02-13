صور.. اصطفاف شاحنات تحمل منازل متنقلة لدخول غزة عبر معبر رفح

الحجر الزراعي يبحث مع وفد من هيئة الجمارك الصينية تسهيل حركة الصادرات بين

كتب- محمد نصار:

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل قبل قليل، اصطفاف عشرات المعدات الثقيلة أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وقالت القناة الإخبارية، عبر حسابها على فيسبوك، إنه تصطف شاحنات تحمل منازلًا متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح استعدادًا لدخول قطاع غزة.

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