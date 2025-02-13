اللواء سمير فرج: مصر مستعدة للحرب وجيشنا من أقوى جيوش العالم

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء السابق بالجيش المصري والمفكر الاستراتيجي، سمير فرج، أن مصر لا تنتظر المعونة الأمريكية، مشيرًا إلى أن سعر الطائرة المقاتلة F-16 ارتفع من 40 مليون دولار إلى أكثر من 90 مليون دولار حاليًا، ومصر نجحت في شراء 400 طائرة من هذا الطراز خلال أربع سنوات

وأضاف "فرج"، خلال لقائه في برنامج تلفزيوني على قناة "صدى البلد"، أن المعونة الأمريكية لم تكن تذهب بالكامل إلى التسليح، بل كان يتم توجيه جزء كبير منها لدعم المنشآت الصحية، مؤكدًا أن المعونات الحالية لم تعد تكفي لشراء 10 طائرات F-16.

مصر قدمت تسهيلات للطيران الأمريكي

أشار المفكر الاستراتيجي، إلى أن المعونة الأمريكية توقفت لمدة أربع سنوات، مؤكدًا أن مصر قدمت تسهيلات للطائرات الأمريكية لزيادة أمان الطائرات الأمريكية، والسماح لأمريكا بالمرور في الأجواء المصرية.

قناة السويس ودورها في دعم الملاحة الأمريكية

كما أوضح اللواء السابق بالجيش المصري، أن قناة السويس كانت تمنح أولوية المرور المبكر للسفن الأمريكية عبر الممرات المائية، في إطار تسهيلات الملاحة البحرية.

وكشف أن مصر أرسلت 10 طائرات إلى الولايات المتحدة لإجراء صيانة عام 2013، لكنها لم تعد حتى الآن، قائلًا:"مصر لديها أوراق قوية من أجل الحفاظ على أمنها القومي".

وذكر أن الرئيس السيسي يتميز بالحكمة والهدوء وعدم التسرع في القرارات، مؤكدًا أن الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي في مواقفه الثابتة من رفض التهجير للفسطينيين، ولافتًا إلى الدور القوي لوزارة الخارجية في إيصال الموقف المصري الثابت حول القضية الفلسطينية.

وأشار فرج إلى أن هناك مطالب شعبية بعدم زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنه يرشح فكرة زيارة الرئيس السيسي إلى أمريكا لعرض أفكاره والدفاع عنها أمام العالم كله وإعلان موقفه الذي لن يتغير تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم: "الجيش الإسرائيلي غير مستعد للدخول في حرب ضد جيشنا، لا تستطيع الدخول في حرب قبل عامين، احنا من أقوى دول العالم، جيشنا مستعد، كل أسبوع في نشاط، والقوات المسلحة على أتم الاستعداد".

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