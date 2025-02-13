وزير الزراعة يبحث زيادة استثمارات هاينز العالمية في مصر

كتب- عمرو صالح:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من شركة كرافت هاينز العالمية برئاسة باتريك شريدان نائب رئيس الشركة، وحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، لبحث سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر.

واستمع "فاروق"، من مسؤولي الشركة، رؤيتهم لتحويل مصر لمركز صناعي وتصديري عملاق لتغطية مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا حيث قامت الشركة خلال العاميين الماضين باستثمار 50 مليون دولار في توسعات مصنعها الكائن بالمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر لمضاعفة السعة الإنتاجية وزيادة التصدير بنسبة 60%؜ وتم افتتاح المصنع في سبتمبر 2024.

وأكد مسؤولو شركة كرافت هاينز العالمية، ثقتهم في إمكانية تحويل مصر لمركز لزراعة الطماطم أيضًا، وذلك من خلال التوسع في العقود الحالية مع التركيز على الاستدامة والمسئولية المجتمعية والتعاقد على محصول الطماطم بغرض التصدير لدول الاتحاد الأوروبي وذلك لزيادة خطوط الإنتاج في مصر، معربين عن استعدادهم لدعم المزارعين بالبذور المنتقاة والتي تتحمل التغيرات المناخية.

من ناحيته، أكد وزير الزراعة، دعم المستثمرين وأن الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص، مشددًا على التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بالمجالات التي تحقق القيمة المضافة وتشجع القطاع الخاص للدخول في التصنيع الزراعي وبالتالي دعم الناتج القومي فضلًا عن تقليل الفاقد والهدر في المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها.

ووجه الوزير، قيادات الوزارة، بالتعاون مع شركة هاينز وتقديم كل أوجه الدعم الفني لها.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على التعاقد مع المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية والتوسع في استخدام الأصناف التي تتوافق مع متطلبات التصنيع.

حضر الاجتماع من وزارة الزراعة، الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أحمد حسن، معاون الوزير، والدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، ومن شركة كرافت هاينز العالمية: سارة زيدان، رئيس الزراعة والاستدامة لمنطقة الشرق (الشرق الأوسط وإفريقيا، شرق أوروبا، تركيا، بولندا وروسيا)، وأحمد ناجي، المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا، وإنجي بسيوني، رئيس قطاع العلاقات الحكومية للشرق الأوسط وإفريقيا، وشادي فاروق، رئيس التنمية الزراعية في مصر.

جدير بالذكر أن شركة كرافت هاينز العالمية تعمل في مصر منذ عام 1991 بحجم استثمارات أكثر 7 مليارات جنيه مصري.

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