ماذا حققت مبادرة "صحتك سعادة"؟.. الصحة توضح

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقرير الخدمات التي قدمتها المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة" منذ انطلاقها في نوفمبر من العام الماضي وحتى ديسمبر 2024، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الصحة النفسية والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة" شملت تدريب 24 متدربًا على مهارات التعامل مع اضطراب طيف التوحد (CST)، بمشاركة 13 مركزًا للرعاية الأولية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الخاصة بمرض التوحد في 19 مركزًا. كما تم استقبال 535 مترددًا بالعيادات الخارجية.

وأضاف "عبدالغفار" في بيان اليوم، أنه تم تدريب 50 متدربًا في 22 مركزًا للرعاية الأولية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من برامج الوقاية من الإدمان في المدارس بلغ 7,679 طالبًا، من خلال 614 جلسة توعوية. كما تردد 9,522 مواطنًا على العيادات الخارجية لعلاج الإدمان، إلى جانب 1,431 مترددًا على وحدات خفض الضرر، من إجمالي 2,000 شخص منضم للعلاج ببدائل الأفيونات. كما استفاد 8,591 مواطنًا من الندوات التوعوية بالمستشفيات، و10,239 من الندوات التوعوية المجتمعية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الصحة النفسية للأطفال والمراهقين تُعد من أولويات الوزارة، حيث نفذت المبادرة الرئاسية المعنية بإدمان الألعاب الإلكترونية تدريبًا لـ25 متدربًا بمراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تنظيم 14 جلسة علاجية عبر المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.. اضغط هنا

من جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن مبادرة "صحتك سعادة" تتضمن عدة محاور أساسية تستهدف تلبية احتياجات فئات مختلفة من المواطنين، حيث تؤكد المبادرة أن الصحة النفسية ضرورة أساسية لكل فرد في المجتمع، لما لها من دور محوري في بناء الأسرة المصرية وتعزيز العلاقات الصحية. وتشمل المبادرة الاكتشاف والتدخل المبكر لاضطراب طيف التوحد، لتمكين الأطفال وأسرهم من الحصول على التشخيص المبكر والرعاية اللازمة. كما نوهت إلى أن دمج خدمات الصحة النفسية ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية يسهم بشكل كبير في تحقيق الوقاية والعلاج المبكر، ويخفف من الضغط على المستشفيات التخصصية، مما يضمن وصول الأفراد إلى الدعم والعلاج في مرحلة مبكرة تعزز من جودة حياتهم.

وأشارت "عبدالمقصود" إلى أن جهود الدولة لتعزيز الصحة النفسية للمقبلين على الزواج تأتي تزامنًا مع مرور عامين على إطلاق مبادرة "المقبلين على الزواج"، حيث تم إجراء 2,989,327 استبيانًا نفسيًا ضمن الفحوصات الأساسية منذ انطلاق المبادرة في فبراير 2023 حتى ديسمبر 2024. كما تم تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية خلال شهري يناير وفبراير 2025، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات، بهدف تأهيل المختصين على تنفيذ الاستبيان النفسي، وتوضيح عوامل نجاح الزواج، وتأثير الصحة النفسية ومكافحة الإدمان على الأزواج الجدد.

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