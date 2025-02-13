الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

كتب- محمد سامي:

وقع اللواء أركان حرب عاطف عبد الرؤوف محمود، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بروتوكول تعاون لتحقيق الاستفادة لكلا الجانبين في شتى المجالات العلمية.

يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في العديد من الموضوعات وخاصة الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال البحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية، وعقد دورات تدريبية مشتركة، والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية بين الطرفين.

حضر توقيع البروتوكول، قادة بالقوات المسلحة وبعض مسؤولي أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

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