4 تحذيرات رسمية من مستحضرات "مغشوشة وغير مطابقة".. أحدها شهير لعلاج الحروق

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كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 4 تحذيرات جديدة لتشغيلات "مغشوشة" أو "غير مطابقة للمواصفات"، لعدد من الأصناف الدوائية.

ففي منشور دوري حمل رقم 2 لسنة 2025، وجهت هيئة الدواء بسحب التشغيلة رقم "2021/63573" من مستحضر"Antlantic Massage cream"، الذي تنتجه شركة "DREAMS ELHABOBA".

وأرجعت الهيئة ذلك طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، مشددة على وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.

ويستخدم كريم Atlantic Massage لتخفيف آلام العضلات والمفاصل بعد التمارين الرياضية أو الإرهاق البدني، وتخفيف آلام الظهر والرقبة.

وفي منشور دوري حمل رقم (3) لسنة 2025، وجهت هيئة الدواء بسحب التشغيلة رقم "023208" من مستحضر "Milk shake lifestyling amazing" الذي تنتجه شركة "Z.ONE CONCEPT SRL-ITALY".

وأرجعت الهيئة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

يُستخدم المستحضر عادةً على الشعر الرطب أو الجاف قبل التصفيف، ويستخدم لحماية الشعر من الحرارة وتسهيل تصفيف الشعر.

كما أصدرت الهيئة كذلك خطابا توعويا للتحذير من تشغيلتين الأولى رقم "001" من كريم الحروق "MIBO COUCHE 20 GM".

والثانية رقم "990" من مستحضر "MELANO MELO 30 GM".

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، موضحة أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

و"ميبو" (MEBO)، وهو مرهم شهير يستخدم لعلاج الحروق والجروح.

كما يعمل جل "Melano Melo" على تقليل الندبات الناتجة عن الجروح والحروق.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشورات.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا )

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشورات ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

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