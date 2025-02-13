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فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة

10:36 ص الخميس 13 فبراير 2025

أمطار

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود أجواء مائلة للبرودة نهارًا على شمال البلاد، مائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 18 مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

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