فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود أجواء مائلة للبرودة نهارًا على شمال البلاد، مائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 18 مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 2025.. الاقتصادية والـ5 نجوم

رئيس غرفة التطوير العقاري: منصة مصر العقارية ستصل لراغبي الشراء في الخارج بسهولة