اضطراب أمواج ورياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الخميس - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على الأحمر والمتوسط.

وطالب "القياتي"، في تصريحات لمصراوي، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس

وقال عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضاف أن موعد انتهاء الموجة الباردة يبدء من الجمعة المقبلة حيث ستصل درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن ذروة ارتفاع الحرارة سيكون الثلاثاء المقبل إذ تصل الحرارة إلى 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأشار الدكتور محمود القياتي، إلى أن طقس اليوم الخميس يشهد فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاطًا للرياح، على كافة الأنحاء، على فترات متقطعة.

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