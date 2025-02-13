رئيس غرفة التطوير العقاري: منصة مصر العقارية ستصل لراغبي الشراء في الخارج بسهولة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ومسؤول التواصل بين أعضاء اللجنة الاستشارية ورئاسة مجلس الوزراء، أن إطلاق منصة مصر العقارية أمر له أهمية كبيرة.

وقال النائب طارق شكري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news: تكمن أهمية هذه المنصة في الوصول إلى المصريين بالخارج والأجانب الراغبين في الشراء، بحيث يستطيعون بسهولة معرفة كل الفرص المتاحة للعقارات، كما لو كان المسافر متواجد في مصر.

وأضاف: التكنولوجيا تعتبر الوسيلة الوحيدة للتواصل الآن، وهذه المنصة سوف تتيح كل الصور الخاصة بالوحدات العقارية والمساحات والأسعار وطرق الدفع.

وأوضح أنه سيتم عرض كافة المنتجات العقارية المصرية على المنصة لراغبي البحث، سواء كانت هذه المنتجات عقار سكني من شقق وفيلل، أو إداري أو تجاري، حتى السياحي والوحدات الفندقية.

ولفت إلى أن المنصة ستكون في غاية الأهمية وسيشارك بها القطاع الخاص بجانب الحكومة.

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