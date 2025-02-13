وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مجمع الألومنيوم بنجع حمادي يُعد صرحًا صناعيًا كبيرًا تجاوز عمره 50 عامًا.

وأضاف خلال حواره لبرنامج مساءdmc، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، المذاع على فضائية dmc, أن المجمع ينتج حاليًا 310 آلاف طن من الألومنيوم سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك محطات شمسية تم إنشاؤها لتغذية المجمع بالطاقة النظيفة باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار.

وأوضح شيمي أن أكثر من نصف إنتاج المجمع يتم تصديره إلى الخارج، مع وجود خطط للتوسع في الإنتاج لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع شركاء عالميين لزيادة الإنتاج، حيث تم توقيع اتفاقيتين في هذا الإطار.

كما كشف الوزير عن خطة لإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بالقرب من أحد الموانئ، من المتوقع أن ينتج 600 ألف طن سنويًا، بهدف الوصول إلى إنتاج إجمالي يبلغ 1.1 مليون طن من الألومنيوم خلال الست سنوات القادمة، وذلك باستثمارات ضخمة.

وتابع شيمي: هناك مشروعات قيد التنفيذ لإنتاج رقائق الألومنيوم (الفويل) وجنوط السيارات والعبوات الدوائية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية.

اقرأ أيضًا:

ما أسباب "رعشة عين" الملك عبدالله خلال لقاء ترامب؟.. أطباء يجيبون

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وارتفاع درجات الحرارة