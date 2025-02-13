رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

طقس الـ6 أيام المقبلة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الـ6 أيام المقبلة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة منها نشاطًا للرياح.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأفادت هيئة الأرصاد، أنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، تشهد فرصًا لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس اليوم الخميس يشهد نشاطًا للرياح، على كافة الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة المقبلة

وأوضحت أن حالة الطقس الجمعة المقبلة الموافق 14 فبراير 2025 تشهد شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس من السبت المقبل وحتى الثلاثاء

وأشارت إلى أنه حالة الطقس تشهد من السبت المقبل الموافق 15 فبراير 2025 وحتى الثلاثاء 18 فبراير 2025، ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

ولفتت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس من السبت المقبل الموافق 15 فبراير 2025 وحتى الثلاثاء 18 فبراير 2025، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

اقرأ أيضا:

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه

مصدر مطلع يُحذر: انهيار "هدنة غزة" ستؤدي لموجة عنف جديدة بتداعيات خطيرة

بدء التسجيل بقاعدة بيانات الراغبين في العمل بالأردن

هل ترتفع أسعار اللحوم مع بداية شهر رمضان؟