وزير قطاع الأعمال يكشف موعد انتهاء خطة تطوير شركة غزل المحلة

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تتبعها ٦شركات قابضة و١٧٢شركة تابعة ومشتركة، مبينا أن استراتيجية الوزارة منبثقة من رؤية مصر٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج نهاية ٢٠٢٤، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال فى مصر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى وتعظيم الصادرات.

وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج سلسلة متكاملة تبدأ من زراعة القطن مرورا بالحلج والغزل والنسيج وصولا إلى الصباغة والتجهيز، وتابع:"حريصون على إعادة القطن المصرى إلى مكانته المعهودة عالميا، موضحا أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير شركة غزل المحلة منتصف العام الجاري ونعمل على تأهيل المصانع القائمة".

وأكد أن أهدافنا تطوير صناعة الغزل والنسيج وتطوير العمالة للعمل فى هذا القطاع، لافتا إلى أن هناك تعاون مع شراكات المقاولات والموردة للماكينات الحديثة فى تطوير قطاع الغزل والنسيج لإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن هناك مشاركة فى معارض عالمية لعرض منتجات الغزل والنسيج وجذب التعاقدات الخارجية وتحقيق الاستدامة، مضيفا:"أيدينا ممدودة للعمل مع القطاع الخاص المصرى والأجنبي فى صناعة الغزل والنسيج".

واستطرد: نتعامل مع الوزارات المعنية لتنمية المساحة المنزرعة بالقطن وإنتاج غزل ونسيح نفتخر به.

وأكد أنه تم الاستعانة باستشارى عالمى فى دراسة مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج،موضحا أن هناك متابعة جيدة للمشروعات وتقييم معدلات الأداء، إضافة إلى وجود اهتمام كبير بالتدريب والتسويق وجودة المنتجات .

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