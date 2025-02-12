وزير قطاع الأعمال: أصول الدولة تدار بكفاءة دون إهدار

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن عملية إعادة إحياء وتشغيل شركة النصر للسيارات قد بدأت بمصنع ٣، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية ٣٠٠ أتوبيس سنويًا.

جاء ذلك خلال حواره في برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، والمذاع على قناة dmc.

وأضاف شيمي أن هناك جهودًا لاستقطاب كوادر من القطاع الخاص للعمل في شركة النصر للسيارات، مشيرًا إلى أن أول دفعة من إنتاج الشركة تم تسليمها إلى شركاء وزارة النقل ودخلت الخدمة بالفعل.

وقال وزير قطاع الأعمال موجها حديثه ومطمئنًا المواطنين بقوله: "نؤكد أن أصول الدولة محمية وتُدار بكفاءة دون إهدار".

كما أوضح أن هناك استثمارات ضخمة تُوجَّه لتطوير مصنع ٤ لإنتاج سيارات الملاكي، مؤكدًا أن المبنى الخاص بإنتاج الأتوبيس الكهربائي سيصل نسبة التصنيع المحلي فيه إلى ٩٠٪.

وأشار الوزير إلى أن شركة النصر للسيارات تضم مصانع متطورة وبنية تحتية متميزة، مؤكدًا أن سيارات الشركة ستكون عصرية وتتنافس مع الطرازات العالمية.

وأكد أن معظم شركات الوزارة تحقق أرباحًا، متوقعًا أنه خلال عام لن تكون هناك شركات خاسرة.

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