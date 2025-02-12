أحب الأعمال إلى الله في رمضان.. يوضحها أمين الفتوى - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أحب الأعمال إلى الله في شهر رمضان تبدأ بأداء الفرائض، ثم الاجتهاد في النوافل، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء، أنه من الأعمال المستحبة في رمضان حسن الخلق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا"، مؤكدا أن حسن الخلق يرفع صاحبه درجات عند الله.

وأشار إلى أهمية قراءة القرآن، موضحًا أن الإنسان يجب أن يجعل لنفسه وردًا يوميًا حتى لو كان جزءًا بسيطًا، لأن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة.

كما شدد على ضرورة صلة الرحم، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصل رحمه".

وأكد أن المداومة على الأعمال الصالحة أمر مهم، حيث أشار إلى أن "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل"، مما يعني أن الاستمرارية في العبادة أهم من كميتها.

ونوه على أن الثواب في رمضان مضاعف، حيث تكون النافلة بمثابة الفريضة، والفريضة تساوي سبعين فريضة، مما يحفز المسلم على اغتنام الشهر بالطاعات والقربات.

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