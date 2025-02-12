وزير التعليم العالي الأسبق: البرامج التعليمية تتوافق مع المعايير الدولية بنسبة 85%

كتبت -داليا الظنيني:

قال أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، إن البرامج التعليمية في مصر، خاصة في مجال العلوم، تتوافق مع المعايير الدولية بنسبة لا تقل عن 85%.

وأكد “الشيحي” أن جودة التعليم في مصر لا تقل عن نظيرتها في الخارج، ولكن هناك فارقًا في وسائل وأساليب التعليم.

وفي تصريحات له خلال برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود على قناة "صدى البلد"، أشار “الشيحي” إلى أن أساليب التعليم في مصر تحتاج إلى تطوير كبير.

وعن تطوير نظام التعليم ما قبل الجامعي، ومقترح نظام البكالوريا، أوضح قائلا: إنه سعيد بتوجه وزير التربية والتعليم، لإعادة الطلاب إلى المدارس من جديد، في الفترات الماضية كنا دائمًا نتحدث عن أسباب غياب الطلاب من المدرسة، والتطوير لن يحقق فائدة إلا بحضور الطالب للمدرسة ويكون أمامه قدوة.

وأكد أن نظام البكالوريا المقترح تطبيقه مهم في العملية التعليمية، وستكون هناك حوارات كثيرة تتم حوله من ضمنها الحوار الوطني، حتى لو تم تطبيقه يخرج بطريقة صحيحة.

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