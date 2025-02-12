إعلان

وزير التعليم العالي الأسبق: البرامج التعليمية تتوافق مع المعايير الدولية بنسبة 85%

09:27 م الأربعاء 12 فبراير 2025

الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

قال أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، إن البرامج التعليمية في مصر، خاصة في مجال العلوم، تتوافق مع المعايير الدولية بنسبة لا تقل عن 85%.

وأكد “الشيحي” أن جودة التعليم في مصر لا تقل عن نظيرتها في الخارج، ولكن هناك فارقًا في وسائل وأساليب التعليم.

وفي تصريحات له خلال برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود على قناة "صدى البلد"، أشار “الشيحي” إلى أن أساليب التعليم في مصر تحتاج إلى تطوير كبير.

وعن تطوير نظام التعليم ما قبل الجامعي، ومقترح نظام البكالوريا، أوضح قائلا: إنه سعيد بتوجه وزير التربية والتعليم، لإعادة الطلاب إلى المدارس من جديد، في الفترات الماضية كنا دائمًا نتحدث عن أسباب غياب الطلاب من المدرسة، والتطوير لن يحقق فائدة إلا بحضور الطالب للمدرسة ويكون أمامه قدوة.

وأكد أن نظام البكالوريا المقترح تطبيقه مهم في العملية التعليمية، وستكون هناك حوارات كثيرة تتم حوله من ضمنها الحوار الوطني، حتى لو تم تطبيقه يخرج بطريقة صحيحة.

اقرأ أيضًا:

الأزهر يدعو لدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار غزة

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أشرف الشيحي البرامج التعليمية في مصر مصر نظام البكالوريا الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا