بعد زيادتها.. موعد صرف منحة رمضان 2025 لهذه الفئة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل.

موعد صرف منحة رمضان 2025

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة بعد زيادتها سيكون بالتزامن مع بدء الشهر الكريم، وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

كان محمد جبران، وزير العمل، أعلن في وقت سابق عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، حيث ارتفعت من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، في إطار حرص الوزارة على توفير دعم أكبر لهذه الفئات.

المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة

تقدم وزارة العمل عددًا من المنح المالية للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل على مدار العام، والتي تشمل:

منحة شهر رمضان

منحة عيد الفطر

منحة عيد الأضحى

منحة المولد النبوي الشريف

منحة عيد الميلاد المجيد

منحة عيد العمال

وتأتي هذه المنح ضمن برنامج الحماية الاجتماعية الذي يستهدف تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

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