الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وارتفاع درجات الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الباردة وارتفاع درجات الحرارة.

موعد انتهاء الموجة الباردة وارتفاع درجات الحرارة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، بشأن موعد انتهاء الموجة الباردة، إن حالة الطقس تشهد من السبت المقبل الموافق 15 فبراير 2025 وحتى الثلاثاء 18 فبراير 2025، ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس من السبت المقبل الموافق 15 فبراير 2025 وحتى الثلاثاء 18 فبراير 2025، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.