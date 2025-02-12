وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مقر الديوان العام الجديد- صور

كتب- محمد أبو بكر:

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، يرافقهما الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مقر ديوان عام محافظة الجيزة الجديد بشارع 26 يوليو بمنطقة المهندسين في حي العجوزة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، نائبي محافظ الجيزة، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية ومحمد نور الدين، السكرتير العام لمحافظة الجيزة .

وعقب الافتتاح، تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة والمحافظين والنواب، تجهيزات المبنى الجديد وقاعات المجلس التنفيذي ومركز الشبكة الوطنية للسيطرة والسلامة العامة وعددًا من الإدارات المجهزة لاستقبال والتعامل مع المواطنين .

من جانبها، تقدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بخالص التهنئة للمحافظ وجميع العاملين بالديوان العام وأبناء محافظة الجيزة علي الانتقال للمبني الجديد للمحافظة، مؤكدة أن هذا المبنى يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تطوير المنظومة الإدارية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين تواكب تطلعاتهم .

محافظة الجيزة تعد واحدة من المحافظات الحيوية

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن محافظة الجيزة تعد واحدة من المحافظات الحيوية التي تحتل مكانة خاصة على مستوى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن تطلعها لأن يكون هذا المبنى نموذجًا يحتذى به في تحقيق التكامل بين التطوير الإداري والتوجه نحو التنمية المستدامة وأن يتم تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية وفاعلية أكثر وتحسين كفاءة العمل الإداري .

افتتاح مبنى ديوان عام المحافظة الجديد

من جانبه، أعرب محافظ الجيزة، عن سعادته بافتتاح مبنى ديوان عام المحافظة الجديد، مقدمًا خالص الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على تعزيز البنية التحتية والخدمات الحكومية في المحافظة والتي تعد من أعرق المحافظات على مستوى الجمهورية وتخدم قطاع كبير من المواطنين.

وتقدم المحافظ، بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتخصيصه مبنى الديوان العام الجديد للمحافظة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية للمواطنين.

المبنى الجديد يضم مركز تكنولوجي لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد المهندس عادل النجار، أن مبنى الديوان الجديد يضم مركز تكنولوجي لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين مزود بكافة تكنولوجيات الرقمنة؛ بهدف الاستفادة من التحول الرقمي الذي يسهم في إنجاز الوقت في الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضاء المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم إنشاء مركز سيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مجهز للتعامل مع الحالات الطارئة والأزمات وتقديم الخدمات الحيوية للسكان، مشيرًا إلى أن المركز يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة، ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك عبر شبكة موحدة تُعَد المحور الرئيسي الاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث.

وأوضح المحافظ، أن الديوان الجديد يضم قاعات للمؤتمرات والاجتماعات ومسرح لإقامة الأنشطة الشبابية والطلابية والفعاليات إلى جانب دعم الأساليب التكنولوجية في العديد من الإدارات التي تتعامل مع الجمهور .

من جانبهما، تقدم كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بخالص التهنئة لمحافظ الجيزة على الانتقال للمبنى الجديد وافتتاحه رسميًا، متمنين دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة لخدمة أبناء محافظة الجيزة.

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