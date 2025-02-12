تموين القاهرة: افتتاح 20 معرضا من سلاسل "أهلًا رمضان" الفترة المقبلة

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أن ماراثون "أهلًا رمضان" قد بدأ منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن الوزير وجه بافتتاح العديد من أسواق اليوم الواحد في القاهرة والمحافظات الأخرى.

وقال ثابت خلال مداخلة له في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، إن محافظة القاهرة شهدت افتتاح 8 فروع من أسواق اليوم الواحد كجزء من فعاليات "أهلًا رمضان"، مع استمرار العمل بها.

وأوضح أنه من المقرر افتتاح ما بين 15 إلى 20 معرضًا إضافيًا في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي الموجود بأرض المعارض، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وأكد ثابت على وجود تنسيق مستمر بين وزارة التموين والقطاع الخاص، ممثلًا في الغرف التجارية.

وأشار إلى أن معارض "أهلًا رمضان" قد تم افتتاحها في عدة محافظات مثل الشرقية وبورسعيد والغربية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وتشمل المعارض تقديم السلع المتوفرة الغذائية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة والشاي والصلصة، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة و الطازجة والفواكه.

كما أشار ثابت إلى تخصيص أركان داخل المعارض لسلاسل هايبر ماركت وتجار التجزئة لتوفير احتياجات شهر رمضان مثل الياميش، مع تطبيق نفس التخفيضات عليها.

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