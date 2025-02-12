حدث في 8 ساعات| اتصال هاتفي بين السيسي ونظيره الأردني بشأن غزة وملامح المرحلة الـ5 للقطار الخفيف

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث شهد الاتصال تأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية، على النحو التالي:

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد تأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.

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من عدلي منصور للعاشر من رمضان.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للقطار الكهربائي الخفيف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمراحل المتبقية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، بشرق القاهرة.

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الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان

قال بيان صادر عن وزارة العمل، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم العمالة غير المنتظمة، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

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الصحة: 350 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال يناير بتكلفة 2.4 مليار جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 349,825 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و446 مليونًا و545 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة.

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الحكومة: تدريب مليون مواطن مجانًا في هذه المهن خلال 3 سنوات

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، بهدف تدريب مليون مواطن خلال ثلاث سنوات.

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بالصور| 750 ألف كرتونة غذائية ومليون كجم لحومًا للأولى بالرعاية في شهر رمضان

أعلنت جمعية الأورمان قيامها بتعبئة وتجهيز 750 ألف كرتونة مواد غذائية؛ لإسعاد 750 ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتوزيع مليون كيلوجرام لحومًا بقرى ونجوع ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، مرسى مطروح، حلايب وشلاتين)، استعدادًا لتوزيعها في شهر رمضان المبارك.

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صور.. توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع ببورسعيد

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم الأربعاء مراسم التوقيع عقد القيام بخدمات الجمع ونقل المخالفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة من المخلفات بأحياء محافظة بورسعيد (الشرق – العرب – المناخ – الضواحي – الزهور – الغرب – الجنوب) ومدينة بورفؤاد وذلك بين المحافظة والشركة البريطانية للنظافة.

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الفريق أحمد خليفة يشهد الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية (5+5)

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، والتي تأتى استمرارا للجهود والمساعي المصرية الداعمة للشعب الليبي الشقيق وتهيئة المناخ الملائم للحوار وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف لتغليب مصلحة الدولة الليبية وشعبها الشقيق , ودعم الجهود الأممية لبعثة الأمم المتحدة التي تهدف إلى إستقرار وحدة الدولة الليبية.

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وزير الإنتاج الحربي: تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة مهمتنا الرئيسية

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مهمتنا الرئيسية هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

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