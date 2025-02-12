أكثر من 3 آلاف وظيفة بالخارج برواتب تصل لـ 200 ألف جنيه - التقديم والخطوات

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن توفير أكثر من 3300 فرصة عمل بالخارج في تخصصات مُتعددة برواتب تصل إلى 200 ألف جنيه، متاحة خلال شهر فبراير الجاري.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، تفاصيل أكثر من 3300 فرصة عمل بالخارج، وفق بيانات وزارة العمل، كما يلي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن فتح باب التسجيل في قاعدة بيانات راغبي العمل في المملكة الأردنية، وذلك للعمل في مهنة عامل تحميل وتنزيل بقطاع المحروقات، الغاز المنزلي، ومستودعات الغاز، كمرحلة أولى تجريبية.

فتح باب التسجيل للعمل في الأردن

وأكد "جبران"، وفقًا لبيان وزارة العمل، أن التسجيل متاح بشرط ألا يكون المتقدم قد صدر بحقه قرار تسفير سابق من الأردن، إلا إذا مر عليه خمس سنوات، وألا يكون قد غادر المملكة خلال فترات توفيق الأوضاع.

وأوضح الوزير، أن هذا الإعلان يأتي في إطار الاتفاق المبرم مع نظيره الأردني الدكتور خالد البكار بشأن فتح باب استقدام العمالة المصرية إلى المملكة الأردنية، واستكمال الربط الإلكتروني، وذلك للقضاء على ظاهرة السمسرة في عقود العمل.

وأشار الوزير إلى أن التسجيل متاح بدءًا من اليوم عبر منظومة التشغيل الخارجي بموقع الوزارة من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

100 فرصة عمل في مؤسسة تعليمية عربية برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

في نفس السياق، أعلن وزير العمل، عن توفير 100 فرصة عمل في مؤسسة تعليمية عربية، بمرتبات تصل إلى 40 ألف جنيه مصري شهريًا.

شروط فرص العمل في المغرب

ودعا "جبران" الشباب الراغب في التقديم إلى استيفاء الشروط التالية:

ألا يقل العمر عن 28 عامًا.

الحصول على مؤهل جامعي مناسب.

امتلاك خبرة لا تقل عن 3 سنوات بشهادة موثقة.

مدة العقد سنتان.

تخصصات فرص العمل في المغرب

وأوضح أن الوظائف المطلوبة تشمل:

20 مدرس لغة إنجليزية.

20 مدرس لغة عربية.

20 مدرس رياضيات.

20 مدرس فيزياء.

20 مدرس كيمياء.

وسيتم إجراء المقابلات في مايو 2025 أونلاين، على أن يتم إرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني التالي:

Labour@Labour.gov.eg

800 فرصة عمل لممرضات مصريات في المغرب برواتب تصل إلى 1000 دولار شهريًا

في نفس السياق، أعلن وزير العمل، عن توفير 800 فرصة عمل للممرضات المصريات في المملكة المغربية، مقدمة من مجموعة "أكد إيطال"، وذلك بمرتبات 1000 دولار شهريًا، بالإضافة إلى 200 دولار بدل سكن.

وحدد الوزير الشروط المطلوبة للتقديم، وهي:

الحصول على بكالوريوس تمريض أو دبلوم.

امتلاك خبرة من 4 إلى 6 سنوات في تخصصات:

التخدير.

العناية المركزة.

رعاية الحوامل.

القسطرة.

رعاية عامة.

تخصص عام.

إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى مقبول.

التقديم على فرص العمل في المغرب

سيتم تقديم طلبات الالتحاق بفرص العمل في المغرب، عبر الرابط التالي، اضغط هنا.

فرص عمل لأطباء الجلدية والتجميل برواتب تصل إلى 4000 دولار شهريًا

في سياق متصل، أعلن وزير العمل، عن توفر فرص عمل لـ 5 أطباء في تخصص الجلدية والتجميل.

شروط فرص العمل في الخارج بالمغرب

وحدد الوزير الشروط التالية للتقديم:

الحد الأدنى للعمر: 35 عامًا.

امتلاك خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص.

اجتياز الاختبارات المطلوبة.

اعتماد جميع الشهادات العلمية.

رواتب فرص العمل في الخارج بالمغرب والمزايا

وأوضح "جبران"، أن رواتب فرص العمل في الخارج بالمغرب تتراوح بين 3500 إلى 4000 دولار شهريًا ما يعادل "200 ألف جنيه مصري"، مع توفير:

السكن.

تذكرة سفر سنوية.

على الراغبين في التقديم إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي:

Labour@Labour.gov.eg

2305 فرصة عمل في قطاع المقاولات برواتب تصل إلى 72 ألف جنيه

في سياق متصل، أعلن وزير العمل، عن فتح باب التقديم لـ2305 فرصة عمل في 23 تخصصًا داخل إحدى شركات المقاولات العربية، برواتب تتراوح بين 28 ألف إلى 72 ألف جنيه مصري حسب التخصص.

شروط وتخصصات فرص العمل في شركة مقاولات بإحدى الدول العربية

وحدد الوزير الأعمار المطلوبة بين 25 إلى 40 عامًا، وتشمل الوظائف المتاحة:

400 نجار مسلح.

400 حداد مسلح.

400 مبيض محارة.

200 نقاش.

100 كهربائي.

700 عامل عادي.

40 سائق معدات ثقيلة.

وظائف هندسية وفنية وإدارية أخرى.

وأوضح "جبران"، أنه على الراغبين في التقديم التسجيل عبر الرابط التالي:، اضغط هنا.

140 فرصة عمل في الأمن والمحاسبة والقيادة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

رواتب فرص العمل بإحدى الشركات الأمنية

في نفس السياق، أعلن وزير العمل، عن توفير 140 فرصة عمل في إحدى شركات الخدمات الأمنية بالدول العربية، برواتب مجزية تشمل:

19 ألف جنيه لحراس الأمن.

40 ألف جنيه للمحاسبين.

27 ألف جنيه للسائقين.

شروط فرص العمل بإحدى الشركات الأمنية

حدد الوزير الشروط التالية:

الحصول على مؤهل متوسط على الأقل لحراس الأمن.

درجة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة معتمدة.

خبرات أمنية لحراس الأمن.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

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بدء التسجيل بقاعدة بيانات الراغبين في العمل بالأردن

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