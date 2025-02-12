من عدلي منصور للعاشر من رمضان.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للقطار الكهربائي الخفيف

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمراحل المتبقية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، بشرق القاهرة.

جاء ذلك بحضور، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق.

أهمية منظومة النقل الجماعي

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على أهمية منظومة النقل الجماعي في الإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة، وتوفير وسيلة نقل حديثة على أعلي مستوي من الجودة وسبل الأمان.

القطار الكهربائي الخفيف أصبح ينقل عشرات الآلاف من الركاب

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، الذي أصبح ينقل عشرات الآلاف من الركاب ممن ينتقلون يومياً إلى المدن الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً من الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، أشار الفريق كامل الوزير، إلى ما يتم تنفيذه من العديد من المشروعات في مجال النقل الحديث صديق البيئة، لافتًا في هذا الصدد إلى مشروع القطار الكهربائي الخفيف، ودوره في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة للاقتصاد المصري من خلال المساهمة في تحقيق نمو وتطور بشكل متسارع للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهيل ونقل مختلف المواطنين القادمين من مختلف المحافظات إلى محطة عدلي منصور، والربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، هذا فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مراحل تنفيذ المشروع.

مسار القطار الكهربائي الخفيف

وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن مسار القطار الكهربائي الخفيف يصل إلى حوالي 113 كم بإجمالي 20 محطة مقسمة على خمس مراحل، بحيث يمتد مسار المرحلة الأولي للقطار من محطة عدلي منصور التبادلية للربط بمختلف مدن شرق القاهرة (السلام، والعبور، والمستقبل، والشروق، وبدر)، متفرعاً شمالاً إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي طول 65.63 كم وبعدد 11 محطة بنسبة إنجاز 100%، لافتا إلى أن مسار المرحلة الثانية يمتد من محطة مطار العاصمة حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بطول أكثر من 3 كم، بنسبة إنجاز 100%، فيما تمتد المرحلة الثالثة من القطار جنوباً من محطة كاتدرائية الميلاد حتي تصل إلى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع "العين السخنة/مطروح"، بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات، وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 62%، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الرابعة وجارِ البدء في التنفيذ، على أن تمتد المرحلة الرابعة من محطة العبور الجديدة وحتى محطة العاشر من رمضان بطول 16 كم بعدد 3 محطات، موضحاً أنه جارٍ دراسة المرحلة الخامسة بحيث ستمتد من بعد محطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولا إلى المنطقة الصناعية الإدارية بطول حوالي 8 كم.

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