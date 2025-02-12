محافظ القاهرة يبحث مع "محلية النواب" تطوير سوق العبور

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة، لمتابعة ومراجعة خطة تطوير ورفع كفاءة سوق العبور بما يعظم من دور السوق ويحقق مصالح التجار.

رفع كفاءة المرافق والبنية التحتية

وأكد إبراهيم صابر، أن خطة التطوير تهدف إلى رفع كفاءة المرافق والبنية التحتية خاصة الصرف الصحي والمياه والإنارة والأسوار، والطرق، وتكثيف التشجير، وتعظيم موارد السوق مع مراعاة مصلحة التجار.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة مهتمة بتطوير سوق العبور لما له من دور مهم في إحداث التوازن في أسعار الخضر والفاكهة والأسماك في القاهرة والمحافظات المجاورة.

وأكد أحمد السجيني، أن السوق يحتاج إلى عمل هيكلة مؤسسية مستدامة له تحقق مصالح الدولة والتجار وفق خطة عمل محددة لها جدول زمنى للتطوير.

شهد الاجتماع، المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، واللواء باسم عمارة، مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، وإسماعيل عبد ربه، نائب رئيس شركة مياه الشرب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلون عن تجار سوق العبور.

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